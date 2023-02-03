Определение термина "Бланки строгой отчетности"

Бланки строгой отчетности

бланки документов, подлежащие учету и выдаваемые под отчет работникам для оформления хозяйственных операций. Учет бланков строгой отчетности ведется по забалансовому счету 006 «Бланки строгой отчетности». Перечень документов, относящихся к бланкам строгой отчетности, порядок их хранения и использования устанавливается предприятием. В дебет этого счета записывается поступление, а в кредит — расходование бланков. Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и местам их хранения.