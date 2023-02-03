Определение термина "Бланко-вексель"

Бланко-вексель

вексель, в котором при его выписке не заполняется один или несколько реквизитов, например сумма, подпись векселедателя и др. Применяется в отношениях, имеющих высокую степень доверия друг к другу всех участников последующих операций с векселем, включая банк. Недостающие реквизиты доверяется заполнить банку или другому участнику сделки, оплачиваемой векселем.