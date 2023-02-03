Определение термина "Бланковая надпись"

Бланковая надпись

передаточная надпись на ценной бумаге, свидетельствующая о том, что владелец передает ее другому лицу. Б.Н. чаще всего делается векселедержателем на оборотной стороне векселя с целью предоставления права взыскания с векселедателя обозначенной на векселе суммы лицу, которому передается вексель.