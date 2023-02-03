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Определение термина "Большая восьмерка"

Большая восьмерка -
группа из восьми крупнейших стран (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Россия), проводящих регулярные встречи для обсуждения мировых экономических проблем.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Большая восьмерка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка