Определение термина "Бонификация"

Бонификация

(франц. bonification от лат. bonus — добрый, хороший) — 1) надбавка к цене товара за высокое качество, превышающее определенный уровень; 2) возврат налога на товар, взысканного внутри страны, при его вывозе за границу; 3) государственное субсидирование кредита в целях уменьшения кредитного процента, уплачиваемого заемщиками, которым государство стремится помочь; 4) внесение держателями облигаций государственного займа единовременной оплаты, производимое при конверсии займа, то есть при обмене облигаций на другие, более ценные бумаги.