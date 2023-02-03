Определение термина "Боны"

Боны

разновидность облигаций, вид долговых обязательств, выпускаемых государственным казначейством, отдельными учреждениями и организациями, т.е. Бонами называются также бумажные денежные знаки мелкого достоинства, выпускаемые временно в оборот в качестве разменных денег.