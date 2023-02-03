Определение термина "Бригада"

Бригада

(от франц. brigade) — группа работников, часть производственного коллектива цеха, отдела, лаборатории предприятия или сельскохозяйственного кооператива. Создается как постоянное производственное звено или на временный период. Известны бригады строителей, ремонтников, механизаторов.