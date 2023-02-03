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Определение термина "Брокер"

Брокер -
лицо или фирма, занимающаяся посреднической деятельностью при заключении сделок на фондовой, товарной и валютной биржах. Б. заключают сделки, как правило, по поручению и за счет клиентов, а также могут действовать и от своего имени, но по поручению и за счет доверителей (покупателей или продавцов). За посредничество между покупателями и продавцами ценных бумаг, товаров, драгоценных металлов и т.д. Б. получают определенную плату или комиссионные по соглашению сторон или в соответствии с устанавливаемой биржевым комитетом таксой. Б. специализируются на выполнении определенных операций: сделки с товарами, ценными бумагами, иностранной валютой на биржах; страховые Б. осуществляют посредничество между клиентами и страховой компанией; судовые Б. выступают посредниками при заключении договоров о фрахтовании судов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Брокер -
"(англ. broker) — лицо, биржевой работник, участник рынка, агент рыночных отношений, выступающий в роли посредника между продавцами и покупателями товаров, ценных бумаг, валюты. Брокеры способствуют заключению торговых сделок, ""соединяя"" между собой покупателей и продавцов. Брокеры действуют по поручению своих клиентов и за их счет, получая плату или вознаграждение в виде комиссионных при заключении сделки. В роли брокера могут выступать отдельные лица, фирмы, организации."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Брокер: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка