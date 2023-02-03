Определение термина "Брокер"

Брокер

лицо или фирма, занимающаяся посреднической деятельностью при заключении сделок на фондовой, товарной и валютной биржах. Б. заключают сделки, как правило, по поручению и за счет клиентов, а также могут действовать и от своего имени, но по поручению и за счет доверителей (покупателей или продавцов). За посредничество между покупателями и продавцами ценных бумаг, товаров, драгоценных металлов и т.д. Б. получают определенную плату или комиссионные по соглашению сторон или в соответствии с устанавливаемой биржевым комитетом таксой. Б. специализируются на выполнении определенных операций: сделки с товарами, ценными бумагами, иностранной валютой на биржах; страховые Б. осуществляют посредничество между клиентами и страховой компанией; судовые Б. выступают посредниками при заключении договоров о фрахтовании судов.