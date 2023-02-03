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Определение термина "Бухгалтерия"

Бухгалтерия -
(от нем. Buck — книга и halten — держать) — 1) ведение книг и ведомостей учета денежных средств и материальных ценностей с соблюдением определенных правил и форм документации, фиксация финансовых и материальных ресурсов, их поступления и движения посредством занесения соответствующих сведений в бухгалтерские счета. Б. наиболее широко используется на предприятиях, фирмах, но может применяться и в семье, и в масштабах страны; 2) специальный отдел предприятия, фирмы, ведающий бухгалтерскими операциями, в том числе начислением заработной платы. Обычно возглавляется главным бухгалтером.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Бухгалтерия -
(от нем. Buch — книга и halten — держать) — 1) ведение книг и ведомостей учета денежных средств и материальных ценностей с соблюдением определенных правил и форм документации, фиксация финансовых и материальных ресурсов, их поступления и движения посредством занесения соответствующих сведений в бухгалтерские счета. Бухгалтерия широко используется на предприятиях, фирмах, в организациях; 2) специальный отдел предприятия, фирмы, ведающий бухгалтерскими операциями, в том числе начислением заработной платы. Обычно возглавляется главным бухгалтером.
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Бухгалтерия: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка