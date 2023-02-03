Определение термина "Бухгалтерия"

Бухгалтерия

(от нем. Buck — книга и halten — держать) — 1) ведение книг и ведомостей учета денежных средств и материальных ценностей с соблюдением определенных правил и форм документации, фиксация финансовых и материальных ресурсов, их поступления и движения посредством занесения соответствующих сведений в бухгалтерские счета. Б. наиболее широко используется на предприятиях, фирмах, но может применяться и в семье, и в масштабах страны; 2) специальный отдел предприятия, фирмы, ведающий бухгалтерскими операциями, в том числе начислением заработной платы. Обычно возглавляется главным бухгалтером.