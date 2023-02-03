Бухгалтерская отчетность

совокупность показателей учета, отраженных в форме таблиц и характеризующих движение имущества и финансовое положение предприятия, организации за отчетный период. Типовые формы Б.О. и инструкции о порядке заполнения этих форм разрабатываются и утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. Предприятие, учреждение, являющиеся юридическим лицом, составляют бухгалтерскую отчетность, отражающую состав имущества и источники его формирования, включая имущество производств и хозяйств, филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс. Отчетным годом для всех предприятий, учреждений считается период с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом для создаваемых предприятий, учреждений считается период с момента приобретения прав юридического лица по 31 декабря включительно. Вновь созданным предприятиям (но не на базе ликвидированных (реорганизованных) предприятий и их структурных подразделений) после 1 октября разрешается считать первым отчетным годом период с момента приобретения прав юридического лица по 31 декабря следующего года включительно. Информация, содержащаяся в Б.О., основывается на данных синтетического, а также аналитического учета. Данные вступительного баланса должны соответствовать данным заключительного баланса за период, предшествующий отчетному. В случае изменения вступительного баланса на 1 января отчетного года причины следует раскрыть в пояснительной записке. Изменения Б.О., относящиеся как к текущему, так и к прошлому году (после их утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. Исправление ошибок в Б.О. подтверждается подписью лиц, ее подписавших, с указанием даты исправления. Предприятия (за исключением предприятий с иностранными инвестициями) представляют в обязательном порядке годовую Б.О.собственникам (участникам, учредителям) в соответствии с учредительными документами, Государственной налоговой Инспекции (в одном экземпляре); другим государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены проверка отдельных сторон деятельности предприятия и получение соответствующей отчетности. Предприятие, полностью либо частично находящееся в государственной или муниципальной собственности, представляет квартальную и годовую Б.О. также органам, уполномоченным управлять государственным или муниципальным имуществом. Представление предприятием квартальной Б.О., а также направление отчетности в другие адреса производятся в случаях, предусмотренных налоговым и иным законодательством Российской Федерации или учредительными документами. Предприятия (за исключением предприятий с иностранными инвестициями) представляют годовую Б.О. не.позднее 1 апреля следующего за отчетным периодом года, а квартальную Б.О. — не позднее 30 дней по окончании отчетного периода, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В пределах указанных сроков конкретную дату представления Б.О. устанавливают участники (учредители) предприятия. Предприятие с иностранными инвестициями представляет годовую Б.О. 15 марта следующего за отчетным года каждому участнику (собственнику) предприятия в порядке, предусмотренном учредительными документами, и органу Государственной налоговой инспекции. Учреждение, состоящее на бюджете, представляет месячную, квартальную и годовую Б.О. об исполнении смет расходов вышестоящему органу в установленные им сроки. Министерства, ведомства и другие органы управления представляют сводную месячную, квартальную и годовую Б.О. об исполнении смет расходов учреждений, состоящих на бюджете, соответственно Министерству финансов Российской Федерации и финансовым органам в установленные ими сроки. Датой представления Б.О. для одногороднего предприятия, учреждения считается день фактической передачи ее по принадлежности, для иногороднего — дата ее отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия. В тех случаях, когда дата представления отчетности совпадает с выходным (нерабочим) днем, срок представления отчетности переносится наследующий за ним первый рабочий день. Б.О. подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, учреждения; они несут административную ответственность за нарушение сроков ее представления. Годовая Б.О. предприятия до представления в Государственную налоговую инспекцию и учредителям (участникам) подлежит рассмотрению и утверждению в порядке, установленном учредительными документами. Годовая бухгалтерская отчетность предприятий и учреждений о результатах хозяйственной деятельности, имущественном и финансовом положении является открытой к публикации для заинтересованных пользователей (бирж, покупателей, поставщиком и др.). Достоверность публикуемой отчетности подтверждается независимой аудиторскойорганизацией. Органы хозяйственного управления, созданные на добровольных началах предприятиями, составляют и представляют с водную бухгалтерскую отчетность в порядке и в адреса, установленные в учредительных документах.