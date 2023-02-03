Определение термина "Бухгалтерская проводка"

Бухгалтерская проводка

документационное оформление корреспонденции счетов. При этом указываются дебетуемый и кредитуемый счета и сумма хозяйственной операции, подлежащей регистрации. Б.П. осуществляется на основании мемориальных ордеров или иных оправдательных документов. При журнально-ордерной форме бухгалтерского учета корреспонденция счетов отражается в журналах-ордерах.