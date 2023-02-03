Определение термина "Бухгалтерский архив"

Бухгалтерский архив

бухгалтерские документы, материалы отчетности, учетные регистры хранящиеся на предприятии в течение установленных сроков. По срокам хранения документы подразделяются на две следующие группы: хранящиеся в течение 5 лет и подлежащие после этого уничтожению; подлежащие постоянному хранению в государственных архивах.