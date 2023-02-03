Определение термина "Бык"

биржевой игрок, играющий на фондовых биржах. Предвидя повышение курса ценных бумаг и способствуя такому повышению, Б. заранее скупают ценные бумаги, курс которых должен повыситься, с тем, чтобы потом выгодно продать по более высокой цене, осуществив спекулятивную операцию. Кличка «быки» связана со стремлением таких игроков поднять цены «на рога."

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