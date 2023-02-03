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Определение термина "Цена продавца"

Цена продавца -
цена, выгодная для продавца, по которой продавец желает, готов, согласен, предлагает продать свой товар, исходя из издержек производства и обращения товара, стремления получить прибыль от продажи товара, производственных возможностей изготовителя, цен на аналогичные замещающие товары. В целом Ц.П. есть цена предложения товара со стороны его продавца, поэтому она зависит от всех факторов, которые влияют на предложение товара на рынке. На Ц.П. способен оказывать влияние и субъективный фактор в виде психологии продавца. Термин «цена продавца» отражает одновременно и цену производителя товара, так как именно производитель в определяющей степени формирует цену, по которой продавец предлагает товар покупателю.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Цена продавца: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка