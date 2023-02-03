Определение термина "Цена спроса"

Цена спроса

1) рыночная цена при таком состоянии спроса и предложения, когда складывается рынок покупателя; 2) цена, по которой покупатели товара на данном рынке готовы, способны покупать товар. Ц.С. зависит от объема спроса, денежных возможностей покупателей и других факторов.