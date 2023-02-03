Определение термина "Оборотные фонды"

Оборотные фонды

часть производственных фондов предприятий, полностью потребляемая в одном производственном цикле и переносящая свою стоимость на изготавливаемый продукт. В структуре производственных О.Ф. выделяют производственные запасы; незавершенное производство; расходы будущих периодов. В состав фондов обращения входят готовая продукция; товары отгруженные, но не оплаченные; средства в расчетах; денежные средства на счетах в банках и в кассе.