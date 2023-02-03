Определение термина "Ценные бумаги"

Ценные бумаги

денежные документы, удостоверяющие имущественное право или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ. См. АКЦИЯ, ОБЛИГАЦИЯ, КУПОН, ВЕКСЕЛЬ, ЧЕК, ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ, КОНОСАМЕНТ, СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ОПЦИОН, ФЬЮЧЕРС, ВАРРАНТ. Ц.Б. приносят их владельцам доход в виде про-

цента - облигации или дивиденда -акции. Ц.Б. могут существовать в форме обособленных документов или записей на счетах. В Плане счетов для обобщения информации о наличии и движении инвестиций в Ц.Б. других предприятий, процентные облигации государственных и местных займов и др. предназначен счет 06 «Долгосрочные финансовые вложения». При этом вложения в Ц.Б. учитываются на счете 06 в том случае, когда установленный срок погашения их превышает один год. Ц.Б. приходуются на счете 06 по покупной стоимости. Если покупная стоимость приобретенных Ц.Б. выше их номинальной стоимости, то при каждом начислении причитающегося по ним дохода производится списание части разницы между покупной и номинальной стоимостью. При этом делаются записи по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) и кредиту счетов 06 (на разницу между покупной и номинальной стоимостью) и 80 «Прибыли и убытки» (на разницу между суммами, отнесенными на счета 76 и 06). Если покупная стоимость приобретенных предприятием Ц.Б. ниже их номинальной стоимости, то при каждом начислении причитающегося по ним дохода производится доначисление части разницы между покупной и номинальной стоимостью. При этом делаются записи по дебету счетов 76 (на сумму причитающегося к получению по Ц.Б. дохода) и 06 (на часть разницы между покупной и номи-. нальной стоимостью) и кредиту сче-

та 80 (на общую сумму, отнесенную на счета 76 и 06). В обоих случаях: часть разницы между покупной и номинальной стоимостью, списываемая (доначисляемая) при каждом начислении причитающегося предприятию дохода по Ц.Б., определяется исходя из общей суммы разницы и установленной периодичности выплаты доходов по Ц.Б.; к моменту погашения (выкупа) Ц.Б. оценка, в которой они учитываются на счете 06, должна соответствовать номинальной стоимости. Погашение (выкуп) и продажа Ц.Б., учитываемых на счете 06, отражаются по дебету счета 4 8 «Реализация прочих активов» и кредиту счета 06. При инвестициях Ц.Б. на срок до 1 года учет производится на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения» аналогично учету на счете 06.