Определение термина "Ценообразование"

Ценообразование

процесс формирования цен на товары и услуги, характеризуемый прежде всего методами, способами установления цен в целом, относящимися ко всем товарам. Различают две основные системы Ц.: рыночное ~ на основе взаимодействия спроса и предложения и централизованное государственное Ц. на основе назначения цен государственными органами. При затратном Ц. в основу формирования цены кладутся издержки производства и обращения.