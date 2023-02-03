Определение термина "Чартер"

Чартер

(англ, charter — фрахтовать) — договор фрахтования — соглашение между владельцем транспортного средства и нанимателем (фрахтователем) этого средства об аренде транспортного средства (судна, самолета) о найме всего судна или части его помещений для перевозки груза на определенный срок или на один рейс.