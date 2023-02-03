Определение термина "Частная биржа"

Частная биржа

акционерная компания, в которой заключать сделки могут только ее акционеры; члены Ч.Б. не получают дивидендов на вложенные капиталы, их прибыль образуется за счет вознаграждений, получаемых от клиентов за совершаемые для них сделки, то есть члены Ч.Б. выступают в роли брокеров.