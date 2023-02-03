Определение термина "Чековый инвестиционный фонд"

Чековый инвестиционный фонд

специализированное финансовое учреждение в виде инвестиционного фонда, принимавшее у населения приватизационные чеки (ваучеры), в обмен на которые владельцы чеков получали акции фонда. Чековые инвестиционные фонды размещали приватизационные чеки, приобретая на них акции разных приватизируемых предприятий. В итоге фонд, получая дивиденды по акциям приватизируемых предприятий, выплачивал дивиденды своим акционерам.