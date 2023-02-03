Черная касса

незаконное, неучтенное и необъявленное в налоговых органах хранение и использование денежных средств предприятия, существующих обычно в виде незарегистрированных и неоформленных бухгалтерией наличных денег, расходуемых неофициальным образом в интересах руководителей фирмы для теневых сделок, подарков, взяток.