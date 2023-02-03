Определение термина "Чистая продукция"

Чистая продукция

показатель объема производства предприятия в денежном выражении за определенный период времени, характеризующий стоимость вновь созданного продукта. Ч.П. определяется либо как валовая продукция за вычетом материальных затрат и амортизационных отчислений, либо как сумма заработной платы, затраченной на создание продукции, и прибыли предприятия от продажи произведенного товара. Ч.П. представляет собой аналог национального дохода на уровне предприятия.