Определение термина "Чрезмерные продажи ценных бумаг"

Чрезмерные продажи ценных бумаг

объем продаж ценных бумаг, которые должны понизиться в цене или цена которые уже упала. Такая ситуация обычно называется «разрывом» или «кульминацией продаж»; при этом стоимость ценной бумаги, зарегистрированная на бирже перед закрытием в день фиксации, намного ниже, чем аналогичная цена на эту бумагу в предыдущий день.