Определение термина "Дебетовый меморандум"

Дебетовый меморандум

1) документ, используемый продавцом для извещения покупателя о том, что соответствующий данному покупателю счет к получению был дебетован (увеличен); 2) документ, предоставляемый банком вкладчику и информирующий его о том, что величина средств на банковском счете вкладчика уменьшена вследствие проведенных операций (например, в результате отчислений за банковские услуги).