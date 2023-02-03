Определение термина "Дебит-спрэд"

Дебит-спрэд

вертикальный спрэд с опционами на покупку, при которых продажа опциона на покупку происходит по одной, более высокой базисной цене, а покупка опциона на покупку — по другой, более низкой базисной цене. Используется в расчете на повышение цен с очень небольшим риском потерь.