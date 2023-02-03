Определение термина "Дебитор"

Дебитор

(лат. debitor) — юридическое или физическое лицо, имеющее дебиторскую (денежную или имущественную) задолженность по отношению к кредитору, т. е. юридическому или физическому лицу, передавшему в долг денежные средства или материальные ценности. Задолженность Д. и кредиторов отражается в бухгалтерских балансах соответственно в активах и пассивах. Особое внимание уделяется необоснованной или просроченной дебиторской задолженности.