Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Дебиторская задолженность

Определение термина "Дебиторская задолженность"

Дебиторская задолженность -
задолженность предприятий по платежам данному предприятию. Такие предприятия называются дебиторами. Д.З. характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами. В хозяйственной практике различают нормальную и просроченную Д.З. Своевременное взыскание Д.З. - одно из важных условий обеспечения прочного финансового состояния предприятия. Д.З., которая не погашена в установленный срок, переходит в разряд т.н. сомнительных долгов. По сомнительным долгам создаются резервы на основании результатов проводимой в конце отчетного года инвентаризации Д.З. предприятия — счет 82 «Резервы по сомнительным долгам».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Дебиторская задолженность -
"сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

ДЕПОНЕНТ

(лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, временно х...

ЭКОНОМИКС

область экономической науки, экономическая теория, изучающая теоретические основы экономических процессов. Термин «эконо...

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф....

ПРЕФЕРЕНЦИИ

(лат.praeferentia — предпочтение) — преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприя...

СОБСТВЕННОСТЬ

принадлежность материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономи...

КЛИЕНТ

(лат. cliens) — лицо, пользующееся услугами учреждения, организации, предприятия (например, К. банка), постоянный покупа...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Дебиторская задолженность: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка