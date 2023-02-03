Определение термина "Дебиторская задолженность"

Дебиторская задолженность

задолженность предприятий по платежам данному предприятию. Такие предприятия называются дебиторами. Д.З. характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами. В хозяйственной практике различают нормальную и просроченную Д.З. Своевременное взыскание Д.З. - одно из важных условий обеспечения прочного финансового состояния предприятия. Д.З., которая не погашена в установленный срок, переходит в разряд т.н. сомнительных долгов. По сомнительным долгам создаются резервы на основании результатов проводимой в конце отчетного года инвентаризации Д.З. предприятия — счет 82 «Резервы по сомнительным долгам».