Дедолларизация

это процесс снижения или отказа от использования доллара США в международных финансовых операциях или внутренней экономике страны. Она может происходить как по инициативе правительства, так и под воздействием внешних факторов. Возможные последствия для экономики: - уменьшение зависимости от колебаний курса доллара; - повышение стабильности национальной валюты; - изменение внешнеторговых связей; - трансформация финансовых стратегий страны.