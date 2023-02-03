Определение термина "Дефлятор"

Дефлятор

"коэффициент, используемый для пересчета экономических показателей, исчисленных в денежном выражении, с целью приведения их к уровню цен предыдущего периода. Численно равен индексу роста цен. Например, средняя заработная плата в 1999 г. составила 2 тыс. руб. в месяц. За период с 1991 по 1999 г. цены возросли в 15 раз, то есть индекс роста цен составил 15. Чтобы выразить заработную плату 1999 г. в ценах 1991 г., надо разделить ее на дефлятор, равный 15, так что средняя ее величина 1999 г. в ценах 1991 г. составила 133 руб. в месяц. "