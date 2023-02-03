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Определение термина "Дефлятор"

Дефлятор -
индекс цен, используемый при перерасчете в ценах базисного года стоимостных показателей, исчисленных в денежном выражении, с целью приведения их к уровню цен предыдущего периода. Д. численно равен индексу роста цен.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Дефлятор -
"коэффициент, используемый для пересчета экономических показателей, исчисленных в денежном выражении, с целью приведения их к уровню цен предыдущего периода. Численно равен индексу роста цен. Например, средняя заработная плата в 1999 г. составила 2 тыс. руб. в месяц. За период с 1991 по 1999 г. цены возросли в 15 раз, то есть индекс роста цен составил 15. Чтобы выразить заработную плату 1999 г. в ценах 1991 г., надо разделить ее на дефлятор, равный 15, так что средняя ее величина 1999 г. в ценах 1991 г. составила 133 руб. в месяц. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Дефлятор: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка