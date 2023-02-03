Определение термина "Декларация"

Декларация





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"(от лат. declaratio — заявление, объявление) — предусмотренные законом и правилами экономического поведения объявление, уведомление, сообщение государственным органам требуемых ими данных о доходах или количестве провозимого товара, необходимых для установления величины налогов, пошлин. Налоговые декларации содержат сведения о налогооблагаемых доходах, таможенные декларации — о провозимых через границу товарах, имущественные декларации — об имуществе, облагаемом налогами. Лицо, подающее (составляющее) декларацию, называют декларантом. "