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Определение термина "Декларация"

Декларация -
(лат. declaratio — заявление, объявление) — предусмотренное законом и правилами экономического поведения сообщение государственным органам требуемых данных о доходах или количестве провозимого товара, необходимых для установления величины налогов, пошлин. Налоговые Д. содержат сведения о налогооблагаемых доходах, таможенные Д. — о провозимых через границу товарах, имущественные Д. — об имуществе, облагаемом налогами. Лицо, представляющее Д., называют декларантом.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Декларация -
"(от лат. declaratio — заявление, объявление) — предусмотренные законом и правилами экономического поведения объявление, уведомление, сообщение государственным органам требуемых ими данных о доходах или количестве провозимого товара, необходимых для установления величины налогов, пошлин. Налоговые декларации содержат сведения о налогооблагаемых доходах, таможенные декларации — о провозимых через границу товарах, имущественные декларации — об имуществе, облагаемом налогами. Лицо, подающее (составляющее) декларацию, называют декларантом. "
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Декларация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка