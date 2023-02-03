Делькредере

(от итал. del credere — по доверию) — ручательство комиссионера с имущественной ответственностью за исполнение третьим лицом (покупателем товара) обязательств по комиссионной сделке; оплачивается особым вознаграждением. Таким образом, комиссионер, принимающий на себя делькредере, не только продает товар, но и гарантирует его оплату даже в том случае, если покупатель окажется неплатежеспособным. Этим же термином обозначают и само вознаграждение за ручательство.