Определение термина "Деловой центр"

Деловой центр

(англ. business, financial or trade center) — место, где могут совершаться финансовые или хозяйственные СДЕЛКИ. Решения о проведении финансовых операций могут приниматься где угодно, однако их осуществление производится лишь в некоторых городах. Обычно деловым центром становятся населенный пункт, инфраструктура и большой организованный рынок, которые позволяют успешно проводить экономические и финансовые операции.