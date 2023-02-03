Определение термина "Денежная единица"

Денежная единица

установленный в законодательном порядке денежный знак; один из элементов национальной денежной системы. Служит для соизмерения и выражения цен всех товаров. Д.Е., как правило, делится на более мелкие, пропорциональные части; в большинстве стран существует десятичная система деления 1:10:100.