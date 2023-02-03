Денежные доходы населения

основная форма личных доходов граждан и семей, домашних хозяйств, получаемых в виде денежных средств. Денежные доходы формируются за счет получения заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, доходов от продажи товаров, произведенных в собственном хозяйстве, в виде платы за оказанные услуги, поступлений от продажи личного имущества, сдачи его в аренду.