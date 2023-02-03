Определение термина "Денежные фонды"

Денежные фонды

специально выделенные, относительно обособленные части денежных средств, предназначенные для определенных целей, выполняющие определенную функцию. Например, денежные средства, выделенные для выплаты пенсий, образуют пенсионный фонд, а предназначенные для выплаты заработной платы -фонд оплаты труда. Д.Ф. могут выделяться как часть денежных средств всего государства (к примеру, внебюджетный фонд социального страхования), так и в виде части денежных средств предприятия (фонд амортизации).