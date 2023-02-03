Определение термина "Денежный фетишизм"

Денежный фетишизм

(франц. fétichisme от порт. feitico — амулет, волшебство) — придание деньгам особого значения, преклонение перед деньгами и их обожествление, обусловленные непониманием товарной природы денег, связи между денежной и товарной массой, а также искаженным, преувеличенным представлением о роли денег в экономике и жизни.