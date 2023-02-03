Определение термина "Денежный мультипликатор"

Денежный мультипликатор

числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет или сократится денежное предложение в результате увеличения или сокращения вкладов в денежно-кредитную систему; величина мультипликатора обратно пропорциональна норме резервирования, используемой в денежно-кредитной системе. Денежный мультипликатор называют также банковским.