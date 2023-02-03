Депонент

(лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, временно хранящиеся у предприятия или организации;

2) лицо, не получившее своевременно причитающиеся ему денежные доходы и выплаты, например, рабочие и служащие, не получившие в срок (обычно три дня) начисленную им заработную плату, лица, в чью пользу произведены удержания на основании исполнительных документов судебных органов, и др. Д. по заработной плате могут востребовать возврата их средств в любой момент в течение срока исковой давности. Депонированные суммы подлежат передаче по принадлежности, а по истечении срока исковой давности вносятся в федеральный бюджет. Учет расчетов с Д. ведется по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"."