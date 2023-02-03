Определение термина "Депозитные сертификаты с ограничением"

Депозитные сертификаты с ограничением

депозитные сертификаты, которые эмитируются при «молчаливом^ согласии» покупателя не перепродавать их; очень часто банк-эмитент настаивает на том, чтобы держать сертификат у себя и тем самым гарантировать выполнение условия о «согласии».