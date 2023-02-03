Определение термина "Депозитный банк"

Депозитный банк

вид коммерческих банков, осуществляющих кредитно-расчетные и доверительные операции в основном за счет привлеченных депозитов. Д.Б. занимаются преимущественно краткосрочными депозитно-ссудными операциями, в отличие от инвестиционных банков, специализирующихся на средне- и долгосроч-

ных кредитах. В широком смысле Д.Б. называют коммерческие банки, которым разрешено принимать вклады от населения.