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Определение термина "Депозитный сертификат"

Депозитный сертификат -
письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, помещении их на депозит в банк, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника *на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему. Опубликованный размер ставки по таким депозитам показывает, на каких условиях банк принимает средства по вкладу. Однако в случае крупного вклада банк может пересмотреть эти условия. Однако в условиях неустойчивой финансовой ситуации и высокого уровня инфляции стабильность процента не гарантируется. Различают Д.С. до востребования, по которому деньги могут быть изъяты из банка в любое время, и срочный Д.С., по которому деньги могут быть изъяты через определенный срок. Широкое распространение получили обращающиеся срочные Д.С., которые могут быть проданы вкладчиками банку или дилерам с потерей процентов или переданы одним лицом другому с помощью передаточной надписи. Д.С. широко используется инвесторами, компаниями, различными учреждениями, поскольку является легко переуступаемым краткосрочным инвестиционным инструментом. В нашей стране владеть Д.С. могут только юридические лица.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Депозитный сертификат -
"срочный, сберегательный — счет лица, компании в коммерческом банке, на который можно вносить деньги и с которого можно снимать их, предварительно уведомляя об этом банк. В отличие от текущего счета служит для хранения сбережений. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Депозитный сертификат: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка