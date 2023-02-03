Определение термина "Депозитный сертификат"

Депозитный сертификат

письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, помещении их на депозит в банк, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника *на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему. Опубликованный размер ставки по таким депозитам показывает, на каких условиях банк принимает средства по вкладу. Однако в случае крупного вклада банк может пересмотреть эти условия. Однако в условиях неустойчивой финансовой ситуации и высокого уровня инфляции стабильность процента не гарантируется. Различают Д.С. до востребования, по которому деньги могут быть изъяты из банка в любое время, и срочный Д.С., по которому деньги могут быть изъяты через определенный срок. Широкое распространение получили обращающиеся срочные Д.С., которые могут быть проданы вкладчиками банку или дилерам с потерей процентов или переданы одним лицом другому с помощью передаточной надписи. Д.С. широко используется инвесторами, компаниями, различными учреждениями, поскольку является легко переуступаемым краткосрочным инвестиционным инструментом. В нашей стране владеть Д.С. могут только юридические лица.