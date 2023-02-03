Дешевые деньги

низкая стоимость займов, вызванная определенной денежной политикой и ослаблением ограничений, удешевление банковского кредита вследствие проведения центральным банком следующих мероприятий: снижения учетной ставки (процента, под который центральный банк выдает ссуды коммерческим банкам), снижения норм обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в центральных банках, покупки центральными банками у коммерческих банков государственных ценных бумаг. В результате увеличиваются свободные денежные ресурсы банков, создаются льготные условия для выдачи банками недорогих кредитов, что приводит к резкому увеличению предложения денежных и кредитных ресурсов и снижению процентных ставок.