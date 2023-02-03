Определение термина "Детерминант"

"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоим...

одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на...

часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств...

КАПИТАЛ

(лат. capitalis — главный) — в широком смысле — это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для...