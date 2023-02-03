Определение термина "Динамический мультипликатор"

Динамический мультипликатор

мультипликатор, учитывающий влияние фактора времени на реакцию, порождаемую воздействием; например, происходит постепенное увеличение расходов населения в виде последующей реакции на рост доходов; так, считается, что через 6—10 месяцев мультипликатор достигает максимума, то есть происходит наибольшее увеличение расходов, а затем они стабилизируются или даже снижаются.