Определение термина "Директивные методы управления"

(фр. directive — направлять) — способы и формы управления, основанные на том, что "fi-кект управления, управляющий директивных методов управления лежит голое администрирование, распорядительство, опирающееся на приказы, распоряжения, спускаемые сверху установки. Директивные методы управления называют также административными, распорядительными, командными.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

методы, основанные на том, что субъект управления, управляющий орган вырабатывает директивы, команды, распоряжения, подлежащие неукоснительному исполнению со стороны объекта управления, подчиненных субъекту лиц. Директивные методы управления называют также административными, распорядительными, командными.

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