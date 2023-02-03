Определение термина "Дисконтирование доходов и затрат"

Дисконтирование доходов и затрат

приведение будущих доходов и затрат к нынешнему периоду, установление сегодняшнего эквивалента суммы, выплачиваемой в будущем. Современная стоимость будущей суммы определяется с помощью дисконтирующего множителя, зависящего от нормы банковского процента и срока, периода дисконтирования. Например, вы планируете через 2 года приобрести или построить гараж, на что потребуется 20 тыс. руб. Определим денежный эквивалент этих будущих затрат в настоящее время, исходя из того, что нынешние деньги вы поместили в банк, выплачивающий 10% годовых. Тогда ваша сумма за 2 года увеличится в 1,1 × 1,1 = 1,21 раза. Это и есть дисконтирующий множитель, или коэффициент дисконта. Так что нынешний эквивалент будущей суммы в 20 тыс. руб. составляет 20 : 1,21 = 16,5 тыс. руб. Таковы будущие затраты, дисконтированные к настоящему периоду.