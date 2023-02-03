Определение термина "Дисконтирующий множитель"

Дисконтирующий множитель

"показатель, применяемый в страховании и других долгосрочных финансовых операциях. Позволяет определить современную стоимость будущей денежной суммы, то есть уменьшить ее на доход, нарастающий за определенный срок по правилу сложных процентов. В качестве процента, по которому вычисляется дисконтирующий множитель, обычно принимается банковский депозитный процент. Математическое выражение дисконтирующего множителя имеет вид 1/(1+α)t, где α — банковский процент; t — срок дисконтирования в годах. "