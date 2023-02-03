Определение термина "Дисконтный брокер"

Дисконтный брокер

брокерская фирма, предлагающая минимум услуг при операциях с ценными бумагами для своих клиентов (например, только оформление счетов без юридических и других услуг), но и запрашивающая, соответственно, более низкие комиссионные по сравнению с другими брокерскими фирмами.