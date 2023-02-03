Определение термина "Дискреционные центры"

Дискреционные центры

"административные подразделения, деятельность которых не представляется возможным оценивать по соответствию нормативно заданному соотношению ""затраты—результаты"". В подобной ситуации требуется обеспечить достаточно высокое качество результатов при соблюдении гибкости в расходовании выделенных средств."